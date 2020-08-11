В управлении здравоохранения области назвали ложной распространяемую информацию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

На протяжении нескольких дней в мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что в Атырау с вертолетов травят население. Хуже всего отрава якобы действует на детей.

– Родители, не выпускайте детей из дома, закройте все окна и двери. Нас травят с вертолетов, отраву тяжелее переносят дети. Сегодня в провизорный центр завезли кучу детских кроватей. Уже для детей места готовят. Сегодня опять будут травить, - комментирует запись встревоженный женский голос.

Иллюстративное фото из архива "МГ"Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров опроверг распространяемую информацию в мессенджерах об инфекционных заболеваниях у детей. - Распространенная женщиной информация о том, что «болезнь умышленно распространяется, в провизорных стационарах Атырау заносят детские кровати, готовят места», не соответствует действительности. Напоминаем, что распространители ложной информации будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, - заявил Нурлыбек Кабдыкапаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.