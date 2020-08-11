Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, в период с 3 по 9 августа в стране зарегистрировано 211 случаев смерти от коронавирусной инфекции и пневмонии. В ЗКО умерли 23 человека, 10 из которых мужчины, 13 - женщины. Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1269 случаев с летальным исходом. За прошедшие сутки в стране зафиксированы 722 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 51 случай - в ЗКО. 20 человек являются бессимптомными носителями заболевания. Всего опасной инфекцией в Казахстане заразились 100 164 человека, выздоровели 73 702 человека.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.