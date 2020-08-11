Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, подозреваемый, подойдя к кассе, стал угрожать ножом и требовать деньги у кассира. – Находящийся в холле охранник вступил в противостояние с подозреваемым. Однако злоумышленник оттолкнул охранника и смог убежать. Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативных мероприятий, просмотрены камеры видеонаблюдения, расположенные в районе совершения преступления. В течение суток был установлен 22-летний подозреваемый, и через несколько дней он был задержан. Мужчина дал признательные показания. Также изъято орудие преступления - нож, - сообщили полицейские. Стоит отметить, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП города Актобе. В отношении него начато досудебное расследование по статье 192 УК РК "Разбой". svPqzurOeLU Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.