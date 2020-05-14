По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске облачно, днем +22, ночью +7. В Атырау переменная облачность, днем 23 градуса выше нуля, ночью +12. В Актобе дождь, днем 22 градуса выше нуля, ночью +9. В Актау без осадков. Днем +22, ночью +14. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.