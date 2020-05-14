Экс-заместитель акима Атырауской области Нурсауле Сайлауова вышла на свободу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Замакима Атырауской области освобождена от занимаемой должности Нурсауле Сайлауова Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. - Сайлауова полностью возместила причиненный материальный ущерб, одна воспитывает малолетнего ребенка, имеет на иждивении престарелую мать, судом назначено наказание в пределах санкции статей, по которым она была признана виновной. В связи с отбытием назначенного судом наказания в виде двух лет лишения свободы Сайлауова освобождена из-под стражи, - говорится в сообщении. В ведомстве дополнили, что сумма хищений Сайлауовой по двум эпизодам составила 7 100 000 тенге. Как сообщается, она полностью возместила причиненный материальный ущерб. Также в суде отметили, что женщина одна воспитывает малолетнего ребенка, имеет на иждивении престарелую мать. - Другие фигуранты уголовного дела, причастные к хищению бюджетных средств на сумму более 110 миллионов тенге, продолжают отбывать наказание, - заключается в сообщении. Приговор бывшему заместителю акима Атырауской области Нурсауле Сайлауовой был вынесен в феврале 2020 года. Экс-чиновницу признали виновной в хищении, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и приговорили к двум годам лишения свободы. На должность заместителя акима Атырауской области Сайлауова была назначена в конце 2017 года. 15 января 2019 года ее освободили от должности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.