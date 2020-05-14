Блокпост в сторону Подстепного По заявлению главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с 11 мая было принято решение убрать блокпосты между районами области, однако оставить их на въезде в Уральск и Бурлинский район. То есть заехать в город без разрешения на передвижение, в принципе, невозможно. В редакцию "МГ" поступила информация о том, что жители пригорода свободно пересекают блокпосты, не предъявляя для этого никаких документов. Мы решили проверить данную информацию совместно с антикоррупционной службой, и она подтвердилась. Но обо всем по порядку. Блокпосты мы объезжали два дня - 13 и 14 мая, а некоторые даже два раза. Первым мы решили посетитьВыехать из города было проще простого. Шлагбаум был открыт, солдаты неторопливо проверяли документы у водителей и пассажиров, даже в пассажирских автобусах. Но некоторые машины просто объезжали стоящие спереди автомобили и ехали дальше. Было непонятно, то ли сотрудники уже знали в лицо (или по номерам авто) людей, имеющих разрешительные документы на пересечение блокпоста, то ли просто решили не заморачиваться и проверяли "через одного". Заехать в город через этот же блокпост оказалось еще проще, даже несмотря на то, что была образована километровая пробка. И тут полицейские и солдаты "забывали" проверять документы у въезжающих в город. "Забыли" и про нас. Отметим, что пешие люди, в принципе, у проверяющих не вызывали интерес. Но когда сотрудники блокпоста поняли, что журналисты приехали снимать репортаж, начался ажиотаж. Они грозились даже перекрыть дорогу и не пускать никого, пока журналисты не покинут пост. Тут же проверке подвергли каждое авто. Водителям, которые уже, видимо, по привычке ехали в город без пропуска, пришлось вернуться обратно. Мужчина, которого не пропустили, представляться журналистам не стал, но поделился, что буквально вчера он пересекал пост не по разрешению, а просто по справке от ИП. - Да я езжу тут день через день. Раньше пропускали, а сегодня стало нельзя, теперь вернусь домой, - отметил он.На нас никто даже не обратил внимания, хотя палатка для сотрудников и шлагбаум находился примерно в 100 метрах. Объехать пост тоже можно по проселочным дорогам. На обратном пути - в город - мы заехали через пост. Тут нас попросили предъявить документы, ответить на вопрос "Куда мы направляемся? Почему находимся так далеко от места прописки? Каким образом мы выехали из города, если у нас есть только разрешение на передвижение в черте города?". Сотрудников не смутили люди, пешком обходящие их блокпост. В общем, нам пришлось предоставить редакционное задание, чтобы нас пропустили. При этом на блокпосту солдаты вежливо предложили помощь, видимо, люди, переходящие блокпост, там редкость.даже не надо было ждать темноты или ехать сквозь лесопосадку. Объездная проселочная дорога как будто для этого и была предназначена. Расположена она параллельно асфальтированной дороге, на которой находится пункт проверки, примерно в 200 метрах, и все как на ладони. Наш автомобиль на объездной дороге проверяющих не удивил, остановить нас не пытались, хотя не увидеть авто они не могли. В город мы заезжали через блокпост. У водителя проверили документы, а вот пассажиры интереса не вызвали, документов, удостоверяющих личность, у нас не попросили. К слову, приятно удивили военнослужащие, которые несут службу на. Там тщательно проверяют каждый автомобиль, будь то даже ассенизаторская машина. На въезде вежливо попросили предъявить документы всех, кто находится в машине. После этого нам сообщили, что мы можем передвигаться только по городу. Также отметили, что они могут сделать исключение в случае, если люди едут на похороны. А вот объехать и обойти блокпост по проселочной дороге можно запросто. Нас никто не остановил., обойти его не получится, если только переплыть. Наш водитель автомобиля вышел и прошел регистрацию у будки, не сообщив, что в машине есть пассажиры. Ему выдали талон на передвижение. Однако сразу машину остановил военнослужащий Даулетов, который попросил пройти регистрацию и всех пассажиров. Объехатьнам не удалось. Объездные пути, расположенные поблизости через лесопосадку, были засыпаны высокой горкой земли. Мы попытались выехать через блокпост, но нам сообщили, что разрешение у нас только на передвижение по городу. После предъявления редакционного задания нас пропустили, при этом попросили всех надеть маски. Стоит отметить, что все сотрудники постов соблюдали масочный режим. Между тем ситуацию прокомментировал начальник местной полицейской службы Жанболат Жаншин. С его слов, объезжать блокпосты нельзя, так как в области по сей день существует режим карантина. - Но оштрафовать тех, кто ездит минуя блокпосты тоже не можем, так как режим чрезвычайного положения в стране законился. Можем лишь остановить их и отправить обратно. И если есть такие факты, что сотрудники, которые работают на блокпостах, выполняют свою работу не должным образом выполняют свою работу, мы проведем служебное расследование и накажем их,- отметил он. Также Жанболат Жаншин отметил, что после послабления карантина, они решили пропускать жителей ЗКО по справкам с места работы через блокпосты. Благодарим за сотрудничество антикоррупционную службу ЗКО.Сельчане поделились лайфхаком: доезжаете до блокпоста, опускаетесь в сторону дач, и по тропинке обходите блокпост. Дальше на маршруте №12 заезжаете в город.Блокпост в сторону ПодстепногоБлокпост в стороне поселка Меловые горкиА вот она - объездная дорога на Свистун горе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.