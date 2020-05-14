Иллюстративное фото из архива "МГ" Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области расследовалось уголовное дело по факту присвоения денежных средств в сумме 10 458 509 тенге, принадлежащих государственному коммунальному предприятию и впоследствии дело направлено в суд. - Суд Бурлинского района признал виновным бухгалтера ГКП "Ясли-сад №4 "Айгөлек" г. Аксай отдела образования акимата Бурлинского района ЗКО» Түймебаева в присвоении в общей сумме 10 458 509 тенге. Түймебаев, работая бухгалтером указанного предприятия, в течение 2019 года, путем проведения безналичных платежей через интернет-банкинг, используя электронно-цифровые подписи директора и второго бухгалтера данного предприятия необоснованно перечислял себе заработную плату и командировочные расходы на личный текущий счет, тем самым нанес имущественный ущерб государству на общую сумму 10 458 509 тенге, то есть совершил хищение, вверенных ему денежных средств в особо крупном размере, - сообщили в департаменте экономических расследований ЗКО. Данный гражданин признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью и материальной ответственностью в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на пять лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.