У браконьеров также изъяли 30 рогов сайги, ружье и патроны, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Браконьеров с 15 тушами сайгаков задержали в ЗКО Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства Сакен Дилдахмет. - В рамках широкомасштабной природоохранной акции "Сайгак" 12 мая 2020 года в ходе проведения совместных рейдовых мероприятий на территории Казталовского района Западно-Казахстанской области инспекторами областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, РГКП «ПО «Охотзоопром» и отдела полиции Казталовского района были задержаны двое браконьеров, которые производили незаконную охоту на сайгаков. При осмотре с места происшествия были найдены и изъяты 30 рогов и 15 туш сайгаков, гладкоствольное ружье марки ИЖ и патроны в количестве 57 штук, - сообщил Сакен Дилдахмет. Как стало известно, данный факт зарегистрирован в ЕРДР и возбуждено уголовное дело по ст.337 УК РК  "Незаконная охота". Браконьеров с 15 тушами сайгаков задержали в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.