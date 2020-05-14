Иллюстративное фото из архива "МГ" - Антикоррупционной службой Атырауской области совместно с прокуратурой области изобличен заместитель акима Курмангазинского района Атырауской области, по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности, а также получения взятки, - сообщили в антикоррупционной службе. Расследование продолжается. WSIRmeRcJr4 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.