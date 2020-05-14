Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, инспектор группы по контролю гражданского и служебного оружия управления полиции города Уральск, капитан полиции Мурзаканов подозревался в получении взятки в 70 тысяч тенге за ускоренную выдачу разрешения на ношение и хранение охотничьего ружья. 13 мая приговором Уральского городского суда он приговорен к штрафу в сумме 1,7 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания "капитан полиции". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.