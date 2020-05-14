Уникальное судно "Абай" спустили на воду в Уральске
Сегодня, 14 мая, прошел торжественный спуск маневренного пункта базирования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Маневренный пункт базирования (плавучий причал) изготавливали целый год на заводе "Зенит". Судно предназначено для пограничной службы.
Перед тем как спустить его на воду, аким ЗКО Гали Искалиев поздравил всех с этим событием.
- Маневренный пункт базирования, который выпустил наш завод, это большое достижение. С каждым годом продукция завода "Зенит" увеличивается, это судно водоизмещением более 500 тонн. Оно направлено на то, чтобы обеспечивать эффективную работу судов и катеров в Каспийском море. Я поздравляю весь коллектив завода, который в течение года выполнял эту работу, и директора Вячеслава Валиева, который вот уже 30 лет возглавляет этот завод. Желаю вашему заводу, чтобы у вас было больше заказов, - поздравил всех Гали Искалиев.
Со слов главы области, продукция завода с каждым годом становится все современнее и эффективнее.
После чего выступил первый заместитель директора пограничной службы Комитета национальной безопасности РК Айдар Аймурзин. Он отметил, что завод выпускает для них уникальную и востребованную продукцию.
- Мы сотрудничаем с ними уже более 20 лет, за это время нам на вооружение поступило порядка 30 единиц кораблей и катеров, которые обладают очень высокими характеристиками. Завод-изготовитель всегда идёт на встречу, учитывая специфические задачи, каждый раз они совершенствуют судна и добавляют что-то новое. У нас хорошие перспективы сотрудничества с ними, - пояснил Айдар Аймурзин.
К слову, плавучее судно назвали "Абай" в честь казахского писателя Абая Кунанбаева.
- Пункт маневренного базирования повышает автономность кораблей. Образно говоря, это танкер, который в море может заправить корабли ГСМ и обеспечить продуктами питания. На воде это очень большая подмога. Помимо боевого питания, он решает проблему дефицита стоянок и причалов, - рассказал Айдар Аймурзин.
После всех поздравлений по традиции о борт судна разбили бутылку с шампанским. Эту миссию выполнили аким области Гали Искалиев вместе с директором завода "Зенит" Вячеславом Валиевым и первым заместителем директора пограничной службы Комитета национальной безопасности РК Айдаром Аймурзиным.
Со слов пограничников, буквально за четыре месяца этого года с помощью кораблей и катеров, изготовленных заводом "Зенит", им удалось задержать 41 судно-нарушитель и предотвратить ущерб природе на более чем на один миллиард тенге.
Стоит отметить, что в настоящее время на заводе "Зенит" работает около 900 рабочих. Но в 1980-е годы на заводе работало 4,5 тысячи человек.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
