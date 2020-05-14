Маневренный пункт базирования (плавучий причал) изготавливали целый год на заводе "Зенит". Судно предназначено для пограничной службы. Перед тем как спустить его на воду, аким ЗКО Гали Искалиев поздравил всех с этим событием. - Маневренный пункт базирования, который выпустил наш завод, это большое достижение. С каждым годом продукция завода "Зенит" увеличивается, это судно водоизмещением более 500 тонн. Оно направлено на то, чтобы обеспечивать эффективную работу судов и катеров в Каспийском море. Я поздравляю весь коллектив завода, который в течение года выполнял эту работу, и директора Вячеслава Валиева, который вот уже 30 лет возглавляет этот завод. Желаю вашему заводу, чтобы у вас было больше заказов, - поздравил всех Гали Искалиев. Со слов главы области, продукция завода с каждым годом становится все современнее и эффективнее. После чего выступил первый заместитель директора пограничной службы Комитета национальной безопасности РК Айдар Аймурзин. Он отметил, что завод выпускает для них уникальную и востребованную продукцию. - Мы сотрудничаем с ними уже более 20 лет, за это время нам на вооружение поступило порядка 30 единиц кораблей и катеров, которые обладают очень высокими характеристиками. Завод-изготовитель всегда идёт на встречу, учитывая специфические задачи, каждый раз они совершенствуют судна и добавляют что-то новое. У нас хорошие перспективы сотрудничества с ними, - пояснил Айдар Аймурзин. К слову, плавучее судно назвали "Абай" в честь казахского писателя Абая Кунанбаева. - Пункт маневренного базирования повышает автономность кораблей. Образно говоря, это танкер, который в море может заправить корабли ГСМ и обеспечить продуктами питания. На воде это очень большая подмога. Помимо боевого питания, он решает проблему дефицита стоянок и причалов, - рассказал Айдар Аймурзин. После всех поздравлений по традиции о борт судна разбили бутылку с шампанским. Эту миссию выполнили аким области Гали Искалиев вместе с директором завода "Зенит" Вячеславом Валиевым и первым заместителем директора пограничной службы Комитета национальной безопасности РК Айдаром Аймурзиным. Со слов пограничников, буквально за четыре месяца этого года с помощью кораблей и катеров, изготовленных заводом "Зенит", им удалось задержать 41 судно-нарушитель и предотвратить ущерб природе на более чем на один миллиард тенге. Стоит отметить, что в настоящее время на заводе "Зенит" работает около 900 рабочих. Но в 1980-е годы на заводе работало 4,5 тысячи человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.