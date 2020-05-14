Иллюстративное фото из архива "МГ" Целью программы является обеспечение «граждан Казахстана инструментарием, необходимым для получения доступа ко всем видам медиаресурсов XXI века». В документе отмечается, что слушатели узнают, «как отличать настоящие новости от фейковых». Кроме того, их научат обращаться с традиционными и социальными медиа. Право подать заявку на участие в конкурсе имеют учрежденные в США или Казахстане неправительственные и некоммерческие организации, а также образовательные институты, имеющие необходимый опыт. Претендент, который выиграет тендер на реализацию программы, должен будет принять участие в отборе преподавателей. Кроме того, в его обязанности войдут ведение базы данных о выпускниках, разработка учебного плана, а также «размещение информации о деятельности в общей группе в Facebook». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.