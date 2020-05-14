Госдепартамент США планирует выделить до 60 тысяч долларов на проведение открытых онлайн-курсов по «медиаграмотности» для жителей Казахстана, чтобы научить их распознавать фейковые новости. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт американского посольства в Нур-Султане. В ЗКО будут мониторить личные страницы школьников в соцсетях Иллюстративное фото из архива "МГ" Целью программы является обеспечение «граждан Казахстана инструментарием, необходимым для получения доступа ко всем видам медиаресурсов XXI века». В документе отмечается, что слушатели узнают, «как отличать настоящие новости от фейковых». Кроме того, их научат обращаться с традиционными и социальными медиа. Право подать заявку на участие в конкурсе имеют учрежденные в США или Казахстане неправительственные и некоммерческие организации, а также образовательные институты, имеющие необходимый опыт. Претендент, который выиграет тендер на реализацию программы, должен будет принять участие в отборе преподавателей. Кроме того, в его обязанности войдут ведение базы данных о выпускниках, разработка учебного плана, а также «размещение информации о деятельности в общей группе в Facebook». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  