Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению управления образования ЗКО, знак отличия "Алтын белгі" выдается ученикам, которые с 5 по 11 классы характеризуются с положительной стороны, а также по всем предметам имели отличные четвертные и итоговые оценки, а также сдали итоговые экзамены на "5". – В связи с чрезвычайным положением в стране в этом году выпускники не будут сдавать итоговые аттестационные экзамены. Поэтому в аттестат будут внесены итоговые годовые оценки. Обладатели знака "Алтын белгі" будут определяться на основании годовых итоговых оценок, - сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО. Стоит отметить, что всего аттестаты об окончании школы получат 5142 выпускника. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.