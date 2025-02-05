Прозрачное управление дорогами: единую цифровую платформу запустят в Казахстане

Цифровая платформа поможет наладить взаимодействие между водителями, местными властями и специалистами, которые отвечают за состояние дорогами.

Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства сообщил, что внедрение платформы «E-Joldar» запланировано на первую половину 2026 года. Она позволит значительно повысить качество дорожных услуг и ускорить решение проблем, связанных с инфраструктурой.

— Платформа будет интегрировать существующие цифровые системы и позволит автоматизировать процессы сбора и учета информации о всех автомобильных дорогах – международных, республиканских, областных и районных. Одной из ключевых функций платформы станет обеспечение прозрачности в развитии дорожной отрасли, а также надежный контроль и эффективное управление дорожными активами, — сообщил министр транспорта.

По словам Карабаева, система поможет наладить более тесное взаимодействие между водителями, местными властями и специалистами, которые отвечают за состояние и управление дорогами.

На заседании по качеству дорог высказался и генеральный директор РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Болатбек Айтбаев. Он отметил, что состояние дорог в стране улучшилось. По его словам, в 2024 году экспертизой качества были охвачены 100% республиканских дорог и 99% местных. Проведено 47 тысяч испытаний строительных материалов, а диагностика и инструментальное обследование охватили 22 тысячи километров автодорог.

— В целом, сравнивая итоги 2023-2024 года, наблюдается положительная динамика улучшения качества автомобильных дорог. Охват местной сети в 2023 году составил 89%, в 2024 году увеличился до 99%. На 16% уменьшилось количество несоответствующих дорожно-строительных материалов и дефектов. Снизились объемы переустройства несоответствующих работ на 5%. За счет среднего ремонта по итогам диагностики ровность покрытия улучшилась на 5%. Указанные показатели дали результат благодаря своевременно принятым решениям, — отметил Болатбек Айтбаев.

Айтбаев также отметил, что для уменьшения влияния человеческого фактора предприятие активно внедряет цифровые технологии контроля качества. Одно из таких решений – система автоматического распознавания дефектов дорожного покрытия на основе искусственного интеллекта. Благодаря этой системе обработка данных диагностики теперь занимает всего 4 часа вместо 4 дней на каждые 100 км дорог.

Вместе с тем, к 2027 году республиканские трассы будут обеспечены 100% интернет-покрытием. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства. По его словам, в 2024 году завершили обследование автодорог, измерили уровень сигнала и выявили участки без интернета. В результате обнаружены 243 точки, где требуется установка антенно-мачтовых сооружений. По 104 станциям уже получены положительные заключения.