Кемель Токаев был представлен к званию Героя Советского Союза, но получил Орден Отечественной войны II степени.

Президент России Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана из архива министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба Акорды.

— Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено, — говорится в сообщении.

Кемель Токаев был награждён орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши.

Ранее министерство обороны РФ рассекретило наградной лист отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева – Кемеля Токаева. В документе говорится, что своим примером он "воодушевлял личный состав 4-го взвода автоматчиков на боевые дела". Отмечается, что 21 января 1945 года Кемель Токаев первым ворвался в расположение противника, убив пятерых и взяв одного в плен. После этого сержант вернулся к своим сослуживцам, получив пулевое ранение ноги.