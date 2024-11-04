Работающим пенсионерам в Казахстане хотят приостановить выплаты

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова поделилась инициативой о временном приостановлении выплат пенсий для тех, кто достиг пенсионного возраста, но продолжает трудиться.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова поделилась инициативой о временном приостановлении выплат пенсий для тех, кто достиг пенсионного возраста, но продолжает трудиться, передает Atameken Business.

В своем заявлении министр отметила, что многие пенсионеры остаются на рабочих местах, поскольку их опыт и навыки остаются востребованными. При этом они получают как зарплату, так и пенсию. Предложение состоит в том, чтобы приостановить бюджетные выплаты для таких граждан до тех пор, пока они продолжают работать.

По словам Жакуповой, сэкономленные средства могут быть направлены на поддержку тех, кто желает выйти на пенсию раньше, в частности, в 55 лет, а также многодетные матери, женщины, воспитывающие детей с инвалидностью, а также работники в тяжелых и опасных отраслях.

Министр подчеркнула, что данное предложение пока находится на стадии обсуждения.

— Мы обсуждали этот вопрос с экспертами и вырабатываем подходы, — отметила она.

Глава Минтруда также привела пример своего выбора.

— Я планирую продолжать работать после достижения пенсионного возраста, но при этом буду жить только на зарплату, без пенсии, заявила Жакупова.

По ее словам, решение о том, поддерживать ли эту инициативу, остается за обществом.

— Если казахстанцы согласятся с тем, чтобы работающим пенсионерам не выплачивать пенсию, это можно будет реализовать. Обсуждение должно идти в обществе, так как это право выбора всех граждан, — подытожила министр.

Напомним, с каждым годом казахстанцы все больше беспокоятся о своих пенсионных накоплениях. Высокие цены на жилье и товары не позволяют откладывать на дополнительные накопления, и многие ограничиваются только пенсионными взносами от работодателя. В ЕНПФ сообщили, что размер пенсии рассчитывается как одна двенадцатая годовой суммы накоплений. Например, при накоплениях в 9,89 млн тенге, пенсионная выплата составит 53,5 тыс. тенге в месяц. Эти выплаты ежегодно индексируются на 5%.

С 1 января 2024 года увеличился размер солидарной пенсии по возрасту и за выслугу лет на 9% от получаемого размера. Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсионных выплат по возрасту, с 1 января 2024 года составляет 55 МРП (203 060 тенге).

По состоянию на 1 октября 2024 года в Казахстане проживают 2 млн 413 тысяч пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 211 тенге, базовой пенсии – 42 599 тенге.