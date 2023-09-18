В Казахстане проводят подготовительную работу по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время примут решение. Об этом сообщил заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким на брифинге в СЦК.
По результатам весеннего авиаучёта
, уральская популяция составила 1,1 миллион особей, а по Казахстану достигла 1,9 миллионов особей. В конце года численность сайгаков может составить около 2,6 миллионов. Согласно мнениям международных экспертов, сказал Ким, эти показатели достигли численности, оправдывающей устойчивое потребительское и не потребительское использование.
— По запросу министерства экологии Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир Хана разработал биологическое обоснование по управлению популяциями сайгаков. В ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, — информировал заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира.
Андрей Ким, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что сейчас речь идёт об «устойчивом использовании». Так как это самый массовый копытный вид в Казахстане. На следующий год продлевать мораторий нет смысла, так как главная его задача достигнута — численность сайгаков восстановили.
По научным данным, «изъятие» 10% никак не влияет на популяцию, 20% — сокращает, 30% — останавливает рост популяцию. Сейчас предлагается изъять до 20% популяции, основываясь на данных весеннего учёта.
Заместитель председателя комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Самат Тюлегенов добавил, что из мяса планируют делать консервы, рога будут храниться в государственных предприятиях.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии Константин Плахов сказал, что численность сайгаков периодически падает и поднимается.
— Мы оцениваем с точки зрения природы. Не может быть численность травоядных больше самой травы. Не может быть поголовья хищников больше, чем объектов их питания. Также мы снижаем пастбищную нагрузку. Это тоже немаловажно, зиму надо пережить, — пояснил Плахов.
По его словам, до 1999 года в Казахстане регулировали численность сайгаков «промысловым изъятием». То есть был отстрел. Сейчас же предлагается опробовать коралевый метод, когда сайгаков направят в специальные загоны. Таким образом, число изымаемых животных будет контролироваться.
Также в ходе брифинга был озвучен вариант одомашнивания (животное могут сделать сельскохозяйственным и использовать — прим. автора)
.
Ежегодно сайгаки наносят ущерб урожаю в ЗКО. На нашествие животных не раз жаловались фермеры.
В южных районах они просят объявить режим ЧС. Дикие животные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы
для домашнего скота.
Минэкологии просило акимат ЗКО
передать 120 тысяч гектаров земли в резерват
для сайгаков. Каков был ли ответ и был ли он, пока неизвестно.