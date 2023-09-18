На брифинге заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал, что девочку сбили 17 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от района Птицефабрики.
— 52-летний водитель Renault Duster возле остановки Шлагбаум сбил на дороге девочку 14 лет. Мужчина был пьян, — дополнили в пресс-службе ДП ЗКО.
В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии. Ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». В этот же день в ЗКО произошло ещё одно ДТП, где погибли шестеро человек.