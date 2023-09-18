По данным «Казгидромета», 19 сентября ночью и утром на востоке ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 17 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +20..+22 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +22..+24 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.