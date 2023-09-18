На рейсе авиакомпании Turkish Airlines из Казани в Анталью умер ребёнок, передаёт TourDom.ru. По данным онлайн табло аэропорта, самолёт отправился из Казани 17 сентября в 12:44 по местному времени. Внезапно во время полёта 17-летней девочке с инвалидностью стало плохо: произошёл приступ и остановка сердца. Два врача, летевшие этим рейсом, сделали ей массаж сердца и искусственное дыхание, но помочь, к сожалению, ничем не смогли. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Уральска. В 16:30 Boeing 737 вылетел из Уральска и в 20:05 прибыл для дозаправки в Трабзон. В Анталью туристов привезли в 00:20.