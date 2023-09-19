Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» 19 сентября в 6:57 зарегистрировала землетрясение. Эпицентр расположен в 149 километрах на восток от Алматы на территории Кегенского района в горной местности. Магнитуда составила 4.6. Подземные толчки произошли на глубине 20 километров. Сведения об ощутимости отсутствуют.