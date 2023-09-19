— Повышать ставку НДС категорически нельзя. Те, кто работал «вбелую», вынуждены будут дальше работать «вбелую». Кто работал в чёрной зоне, там и останутся. Кто был посередине, уйдёт в черную зону. Таким образом, на поручении президента касательно выхода малого бизнеса в средний можно будет поставить жирный крест, — рассказал представитель НПП.

— Тем более ставки налога на добавленную стоимость нельзя изменять так быстро, 2025 год – это буквально через год, — поделился мнением бизнесмен.

13 сентября вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сказал, что ведомство предлагает поднять ставку НДС с 12% до 16%. В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» прокомментировали инициативу. Отмечается, что НПП совместно с львиной долей бизнес-сообщества категорически против повышения ставки. Это, по их мнению, приведёт к резкому повышению цен на товары, инфляции и невозможности малому бизнесу перерасти в средний, а среднему в крупный.Основатель Учёт.kz Максим Барышев считает, что повышение ставки приведёт к стагнации всего предпринимательства в стране.