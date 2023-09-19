В Актобе новый асфальт во дворе многоэтажек начал проваливаться, сообщает «31 канал». Жители города пишут жалобы и требуют от акимата переделать работу. Ведь, как выяснилось, на ремонт дворовых территорий из бюджета выделили более 800 млн тенге.
— Дороге три недели всего – всё, уже нет дороги! В октябре вода будет, мороз ударит – всё это просто вылезет, и здесь будет просто огромная яма опять, – продемонстрировал местный житель Кайрат Тыналин.
Жалуются горожане и на то, что некоторые дворовые территории асфальтируют не полностью. В одном из таких дворов после обращения жильцов решили всё-таки сделать дорожное покрытие.
В коммунальной службе сообщили, что все недочёты по работе трёх подрядчиков, между которыми разделили бюджетные миллионы, исправят.
— Во дворе, где появились трещины, срезку асфальта сделают, по-новому заасфальтирует подрядчик, – пообещал инспектор городского отдела ЖКХ Жансерик Тулешев. – За свой счёт сделают они, два года гарантии есть. Если подобный факт повторится, будет составлен вновь дефектный акт.
Из 100 дворовых территорий в этом году отремонтировали чуть больше половины. Ремонт остальных продолжат весной.