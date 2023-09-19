В пресс-службе департамента полиции Атырауской области рассказали, что инцидент произошёл 17 сентября. 19-летнего нарушителя заметили правоохранители, когда он устроил дрифт за рулём Mercedes на площади аэропорта. Также водитель нарушил законодательство о страховании. В отношении него составили административные протоколы по статьям 596 КоАП РК «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги» и 230 КоАП РК «Уклонение от заключения договора обязательного страхования». Эти статьи предусматривают общий штраф в 25 МРП — 86 250 тенге.