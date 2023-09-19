Бухгалтера алматинского филиала АО «Казахтелеком» подозревают в хищении денежных средств в особо крупном размере. Дело направили в Алмалинский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Бухгалтера обвиняют в хищении более 643 миллионов тенге путём необоснованных перечислений с 2015 по 2022 годы.