- Мы специально для выплаты этих 42,5 тысячи тенге запускаем сайт. На этом сайте граждане будут подавать свои заявки для получения социальной выплаты, заполнять свои данные. Свои подписи они будут ставить не посредством ЭЦП, а через SMS-пароль, который придет на их сотовый номер, - сказал Нурымбетов. Он также отметил, что для тех, у кого под рукой не имеется компьютера или ноутбука, запустят Telegram-бот. Граждане, претендующие на выплату 42,5 тысячи тенге, также смогут здесь подать свои заявки. -То, какой это сайт и как подать заявку, мы сегодня вечером опубликуем на сайте нашего министерства и на официальной странице в Facebook, - добавил Биржан Нурымбетов. Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил расширить список тех людей, кто может претендовать на социальную помощь в размере 42,5 тысячи тенге.