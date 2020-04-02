Специальный сайт для получения 42,5 тысячи тенге запустят в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов. На форуме малообеспеченным и многодетным семьям подарили ноутбуки в селе ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По его словам, сегодня вечером специалисты закончат разработку сайта и уже завтра, 2 апреля, он будет функционировать.
- Мы специально для выплаты этих 42,5 тысячи тенге запускаем сайт. На этом сайте граждане будут подавать свои заявки для получения социальной выплаты, заполнять свои данные. Свои подписи они будут ставить не посредством ЭЦП, а через SMS-пароль, который придет на их сотовый номер, - сказал Нурымбетов. Он также отметил, что для тех, у кого под рукой не имеется компьютера или ноутбука, запустят Telegram-бот. Граждане, претендующие на выплату 42,5 тысячи тенге, также смогут здесь подать свои заявки. -То, какой это сайт и как подать заявку, мы сегодня вечером опубликуем на сайте нашего министерства и на официальной странице в Facebook, - добавил Биржан Нурымбетов. Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил расширить список тех людей, кто может претендовать на социальную помощь в размере 42,5 тысячи тенге.
 Напомним, 31 марта во время прямого эфира президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству расширить списки получателей специальной выплаты в 42500 тенге.  Дополнительные социальные выплаты в размере получат не только те, кто имел официальную работу, но также самоазанятые граждане и те, кто работал неофициально.