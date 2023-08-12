По информации ДЧС Алматы, пожар начался 12 августа около 7:00 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе. Незамедлительно, на место были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова.

Спустя четыре минуты пожарные прибыли на место. Выяснилось, что горят склады по улице Москвина, предварительно там находились канцелярские принадлежности и аксессуары для сотовых телефонов. На месте развернули оперативный штаб и создали несколько участков тушения пожара.

– Из-за конструктивных особенностей здания создалась высокая температура и угроза обрушения конструкций . Пожарные работают с соблюдением техники безопасности. Ведется работа по предотвращению огня на соседние склады с товарно-материальными ценностями, введены стволы на тушение и защиту соседних складов, - сообщили в ДЧС Алматы.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 12:22, место пожара пришлось оцепить. Жертв и пострадавших нет. Огнеборцам также удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.

На месте работали 120 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС.