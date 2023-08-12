В водоёме Церковное, расположенном в селе Орлик Индерского района, нерестится частик. Однако им грозило кислородное голодание замор, так как водоем небольшого размера. По этой причине рыбинспекторы вместе с природопользователями выловили порядка ста тысяч мальков и выпустили в реку Урал.

По словам специалистов Индерской рыбной инспекции, спасенными оказались преимущественно мальки карася и воблы.