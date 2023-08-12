Инцидент произошел 11 августа на автобусной остановке “Астана” по улице С. Датова. Уральцы сняли на видео, как мужчина ходил с ножом и пугал прохожих.

Сотрудниками отдела местной полицейской службы УП г.Уральск установили нарушителя. Им оказался 37-летний житель города, который согласно медицинского освидетельствования находился в состоянии наркотического опьянения. Выяснилось, что в этом году он уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Стражи порядка составили в отношении него административный протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Ему грозит административный арест от 15 до 30 суток.