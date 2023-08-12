По данным департамента статистики ЗКО, во втором квартале этого года среднемесячная номинальная зарплата одного работника составила 317 958 тенге.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная зарплата отмечена:

в промышленности — 532 104 тенге (в 1,7 раза превышает среднеобластной уровень),

в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — 1 306 354 тенге (в 4,1 раза),

в сфере финансовой и страховой деятельности — 441 646 тенге (в 1,4 раза),

строительства — 397 694 тенге (в 1,3 раза),

административного и вспомогательного обслуживания — 376 287 тенге (в 1,2 раза),

транспорта и складирования — 374 322 тенге (в 1,2 раза).

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в отрасли искусства, развлечения и отдыха — 154 535 тенге. Это на 48,6% ниже среднего показателя по области.

В районном разрезе самая высокая номинальная зарплата отмечена в Бурлинском районе — 544 970 тенге. Это в 1,7 раза превышает среднеобластной показатель. В Сырымском районе её величина составила 218 201 тенге, что на 68,6% ниже среднего уровня по области.