Вся следующая неделя будет особенно удачной для трех знаков зодиака. Под покровительством звезд окажутся Скорпионы, Козероги и Раки.

Как пишет YourTango: ваши мечты уже близко, осталось только сделать первый шаг.

Скорпион

Судьба откроет перед вами новые двери. С 20 июня Солнце будет освещать зону удачи вашего гороскопа, приглашая вас действовать. В это время важно довериться себе и не бояться пробовать новое. Вы можете решиться на риск или отправиться в путешествие, о котором давно мечтали, и Вселенная поддержит вас. Не позволяйте сомнениям или семейным заботам остановить вас. Шанс, который сейчас перед вами, может изменить вашу жизнь.

Козерог

17 июня Марс перемещается в Деву, активируя ваш сектор роста и перспектив. Это подходящий момент для выработки четкого плана по реализации своих целей. Даже если изменения касаются не только работы, но и личной жизни, вы наконец готовы на шаг, который долго откладывали. Планетарная энергия помогает вам расставить приоритеты и уверенно идти вперед. Не позволяйте страху остановить себя, Вселенная на вашей стороне, если вы готовы действовать.

Рак

Время отпустить прошлое. Да, сожаления бывают, но они не должны мешать вашему будущему. Все, что ушло, сделало вас сильнее и привело к нынешнему моменту. 18 июня Луна в Рыбах поможет вам очиститься от старых обид. Отпустив то, что больше не служит вам, вы заметите, как открываются новые возможности. Примирение с прошлым даст вам силы создать будущее, которое действительно наполнено счастьем и удачей.