Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения медицинских работников и поздравил их с Днем медицинского работника, отметив особую значимость встречи, которая впервые проводится в Акорде по случаю этого праздника, передает Tengrinews.kz.

Он подчеркнул, что социальная поддержка медицинских работников и повышение их статуса – одна из ключевых задач государства.

– С прошлого года по моей инициативе присуждается почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", которое является знаком особого уважения к медицинским работникам. За последние пять лет зарплаты в сфере здравоохранения выросли почти вдвое. Увеличились стипендии в профильных университетах и колледжах. Также создаются все необходимые условия для организации наставничества у квалифицированных врачей и дальнейшей адаптации молодых специалистов, - отметил президент страны.

Он отметил, что в целом идет ежегодное увеличение объема средств, выделяемых на сферу здравоохранения. В 2025 году эта цифра составила 2,6 триллиона тенге.

– Государство продолжит оказывать поддержку медицинским работникам. Врачей называют хранителями здоровья народа. Каждый человек должен хорошо осознавать эту истину и уважать их труд. Однако, к сожалению, в нашем обществе все еще есть люди, которые препятствуют работе медицинских работников, а порой даже угрожают их безопасности. Подобные противоправные действия абсолютно недопустимы. Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона. Принцип "Закон и Порядок" должен соблюдаться неукоснительно и повсеместно. Только так мы сможем построить Справедливый и Безопасный Казахстан. В этом контексте медицинскому работнику отводится исключительная роль, – подытожил свою речь Касым-Жомарт Токаев.

По словам Токаева, казахстанские врачи всегда ставили интересы страны превыше всего. Он привел в пример выдающихся национальных деятелей, известных врачей Халела Досмухамедова и Санжара Асфендиярова, посвятивших свою жизнь борьбе как за независимость страны, так и за благополучие нашего народа.

Президент считает, что труд врачей достоин самой высокой оценки. Он сообщил, что подписал указ о награждении медицинских работников госнаградами.

Ежегодно более 10 тысяч человек из 45 стран мира специально приезжают в Казахстан на лечение. По мнению президента, это свидетельствует о высоком качестве отечественной системы здравоохранения.