В честь юбилея легендарной казахской девушки-снайпера установили 80 юрт, образовав этноаул. Гости торжества наблюдали за национальными играми, катались на алтыбакане (качелях) и угощались традиционными казахскими блюдами.

В честь юбилея легендарной казахской девушки-снайпера установили 80 юрт, образовав этноаул. Гости торжества наблюдали за национальными играми, катались на алтыбакане (качелях) и угощались традиционными казахскими блюдами.

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. С начала года в Актюбинской области организуются разные культурные и духовные мероприятия, приуроченные к этой памятной дате. Самые масштабные из них проходят 12 и 13 июня.

В день празднования вековой даты в Кобдинском районе прошли масштабные мероприятия под символичным названием «Әлия – қаһармандық дастаны». В них приняли участие советник президента Малик Отарбаев, аким области Асхат Шахаров, родные Алии и другие почетные гости.

Глава региона поздравил всех с юбилеем национальной героини.

— Кобдинский край – священная земля, подарившая стране многих героев и выдающихся личностей. Среди них особое место занимает Алия. Подвиг Алии — это яркий пример высокого духа, мужества и патриотизма для подрастающего поколения. Ее имя золотыми буквами вписано в историю и навсегда останется в сердцах нашего народа. Сегодняшнее мероприятие – это дань памяти, уважение героизму. Оно несет важную воспитательную миссию, закладывая в молодежи любовь к родине и человеческие ценности, — отметил глава региона.

С поздравительным словом также выступил советник президента Республики Казахстан Малик Отарбаев, который от имени главы государства выразил признательность организаторам и участникам мероприятий, подчеркнув, что подвиг Алии – это живая история, которая формирует национальное сознание и единство казахстанцев.

Гостям праздника был представлен театрализованный спектакль о жизни и подвиге Алии Молдагуловой, который тронул сердца всех зрителей. Со сцены оживали страницы ее биографии, от детства в селе Булак до героической гибели на фронте. Постановка передала не только исторические события, но и силу духа, веру и любовь к родине, которые вела с собой юная героиня.

Праздничная атмосфера продолжилась насыщенной концертной программой. Свои лучшие номера представили коллектив областной филармонии имени Газизы Жубановой и творческие группы Кобдинского района. Зрители услышали патриотические песни, увидели хореографические композиции и поэтические выступления, посвященные памяти Алии.

Аким области Асхат Шахаров вместе с советником президента Маликом Отарбаевым посетили передвижной музей-юрту, посвященную жизни и подвигам Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой. Также они наблюдали за выступлениями спортсменов, соревновавшихся в таких национальных видах спорта, как кунан-байга и казакша курес.

В скачках на дистанцию 7 километров победу одержал наездник из села Созак Туркестанской области, второе место занял участник из Уилского района, третье – представитель Шалкарского района.

Родственники Алии признались, что для них празднование юбилея стало особенно волнительным. Родные были глубоко тронуты теплой атмосферой, уважением и искренней благодарностью, с которой участники вспоминали подвиг девушки.