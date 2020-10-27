Заседание оперштаба прошло 26 октября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Как живут уральцы в режиме ЧП Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании оперативного штаба при акимате ЗКО глава региона поинтересовался у своего заместителя Тимуржана Шакимова о ситуации вокруг терминала уральского аэропорта. Люди жаловались, что из-за реконструкции терминала и ограничительных мер им приходится ждать рейс на улице. Особенно остро проблема начала ощущаться с наступлением холодов. - Мы выезжали на место с проблемой ознакомились. Было решено на время установить там три вагончика размером 12*2,5 метра. Мы поручили установить вагончики руководству аэропорта, однако они отказались, сославшись на то, что у них нет средств. Мы обратились к предпринимателям. Но у всех имеются только по одному вагончику и они все получатся разными. Обратились и руководству "Жайык мунай", они сказали, что им нужно будет обратиться к своему руководству в Англию, - рассказал Тимуржан Шакимов. Как выяснилось, в итоге вагончики заказали у местного завода "Агрореммаш". Один из вагончиков будет готов уже в ближайшие 2-3 дня. Однако Гали Искалиев засомневался в размерах вагончиков. - 12 на 2,5, что за размеры такие? Сделайте один и давайте его для начала посмотрим, - сказал глава региона. Между тем Тимуржан Шакимов пообещал, что вагончики будут красивыми. Одна сторона будет стеклянной. А вагончики большего размера они не смогут привезти на место. Напомним, 20 января в аэропорту Уральска состоялась презентация нового эскизного проекта. Тогда замакима ЗКО Тимуржан Шакимов рассказал, что по заключению АО "КазНИИСА" второй и третий отсеки терминала аэропорта должны полностью демонтировать. У других двух отсеков останутся только фундамент и колонны. Позже стало известно, что проект реконструкции был изменен. После демонтажа была выявлена просадка здания и деформация колонн. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.