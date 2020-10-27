Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО Трагедия произошла 27 октября в 2.12 в частном доме в поселке Жанибек Жанибекского района. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, пожар произошел в двухквартирном жилом доме. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. – С места пожара с признаками отравления угарным газом была госпитализирована 37-летняя хозяйка дома, которая, не приходя в сознание, скончалась в больнице. Стоит отметить, что до прибытия пожарных подразделений 16-летняя старшая дочь хозяйки дома через оконный проем вынесла троих малолетних детей. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Пожар локализован в 3.56. На месте происшествия пожарные-спасатели не дали огню распространиться, чтобы не пострадала вторая часть дома, - сообщили в ДЧС ЗКО. На месте происшествия работали семь сотрудников ДЧС ЗКО и две единицы техники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.