Список заведений, нарушавших ограничительные меры На заседании оперативного штаба заместитель акима ЗКО Айдар Нуралиев рассказал о проблемах, которые возникают во время работы мониторинговых групп. Так, посетители оставляют машины подальше от заведений или вовсе приезжают на такси. На окнах ресторанов и кафе плотно закрывают жалюзи и что происходит внутри - многие не знают. Но мониторинговые группы поразило даже не это, а то, что после разгона гостей мероприятия, люди дожидаются ухода полицейских и госслужащих, возвращаются в заведение и продолжают гулять. Так было в "Каспий". - На выходных там выявили нарушение, вызвали полицию и уполномоченное лицо. Всех гостей разогнали, но когда все разъехались, они снова вернулись, - сказал Айдар Нуралиев. Аким области Гали Искалиев поинтересовался у и.о. начальника департамента полиции ЗКО Асхата Темиржанова могут ли сотрудники полиции вторгаться в частные заведения, не имея на то разрешений. На это Темиржанов ответил, что полицейские могут войти только в том случае, если достоверно известно, что в заведении происходит уголовное правонарушение, но никак не административное. На это прокурора области Жандос Умиралиев заявил, что сотрудники полиции могут беспрепятственно входить в помещение, если установлено, что в нем происходит не только уголовное, но и административное правонарушение. - Мы вынуждены будем вторгаться в заведения, вскрывать двери, если там проходят тои и останавливать мероприятия. Мы забыли, какая ситуация была летом. Люди сами будут потом ходить и жаловаться, что не хватает лекарств или врачей. Люди не понимают, что на лечение одного пациента от COVID-19 уходит 33 тысячи тенге в сутки, а лечиться нужно как минимум 10-14 дней. Получается, на лечение одного человека уходит до полумиллиона как государственных, так и собственных средств граждан, - сказал Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.