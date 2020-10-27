Еще один мужчина с различными травмами находится в больнице, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Легковушка столкнулась с фурой в ЗКО: погиб мужчина (видео) Скриншот с видео Трагедия произошла 25 октября в 16.20 на 291 километре автотрассы Самара-Шымкент. На трассе столкнулись легковая автомашина и большегруз. Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, 35-летний водитель автомашины марки ВАЗ-2105 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения  и столкнулся с фурой марки Mercedes. За рулем большегруза находился 32-летний мужчина. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пассажир с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. – По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".  Стоит отметить, что 35-летний пассажир легковушки получил открытый перелом бедра справа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и госпитализирован в отделение хирургии областной клинической больницы. 1mM5tIJH3VU Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео с социальной сети Instagram