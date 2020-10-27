Скриншот с видео Трагедия произошла 25 октября в 16.20 на 291 километре автотрассы Самара-Шымкент. На трассе столкнулись легковая автомашина и большегруз. Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, 35-летний водитель автомашины марки ВАЗ-2105 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой марки Mercedes. За рулем большегруза находился 32-летний мужчина. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пассажир с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. – По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".Стоит отметить, что 35-летний пассажир легковушки получил открытый перелом бедра справа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и госпитализирован в отделение хирургии областной клинической больницы. 1mM5tIJH3VU Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.