Скандал разгорается в одной из сельских школ Западного Казахстана, сообщает телеканал Astana. После летнего отпуска учителя и сотрудники организации вдруг обнаружили, что должны вернуть государству 57 млн тенге.

В должниках оказались не только педагоги, но и охранник с уборщицей. Всего 73 человека.

— У меня девять часов и полставки. И я должна 1,1 млн. Сначала было два миллиона, потом 1,3 пересчитали, потом 1,1. Пусть разбираются те, кто создал эту ситуацию. Но дёргают нас. Заставляют бумаги собирать, постоянно пересчёты. Я 38 лет проработала, — говорит педагог-психолог школы села Серебряково Светлана Сармина.

В областном управлении образования объясняют, что сотрудники школы в 2021 и 2022 годах получали повышенные зарплаты. Больше положенных им по договору. Но этого никто из учителей не заметил. Теперь деньги нужно вернуть.

— Каждый сотрудник знает, сколько он получает. Если он видит, что ежемесячно он получает больше, чем положено. Сейчас каждый учитель очень грамотный, умеет считать. Не хочу никого обидеть, но 73 сотрудника видят, что им поступает больше длительное время. Хоть один из них мог бы подойти и сказать, пересчитайте мне, — комментирует ситуацию заместитель руководителя управления образования ЗКО Клара Мендыгалиева.

Учителя обратились в департамент экономических расследований региона. В итоге директора школы и бухгалтера уволили. В отношении последнего завели уголовное дело за присвоение или растрату вверенного имущества. Дело передали в суд.