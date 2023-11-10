Двухлетний Рахим Мендыбай из Уральска родился без левого ушка. Ему поставили диагноз врождённая атрезия и микротия (аномалия развития костно-хрящевого скелета наружного уха — прим. автора) слухового прохода левой стороны и кондуктивная тугоухость третьей степени степени. По словам мамы Нургуль Кенжегалиевой, мальчик ходит в частный детский сад. Правда, иногда он не реагирует на воспитателя из-за своей глухоты.

В мае мальчику собирали деньги на операцию в ОАЭ, она стоила 21 000 000 тенге. Собрать всю сумму семье не удалось, операцию перенесли на октябрь.

Операция проходит в два этапа. Вначале идёт открытие слухового прохода, далее формирование ушной раковины.

— Мы уже прошли первый этап, 11 октября прилетели в Мумбаи, 12 — проверили анализы, на следующий день сделали операцию. Чувствуем себя хорошо, но аппетит совсем пропал, первое время ещё слабость была. Операция длилась три часа, так страшно было. Главное, что у нас появился шанс, через некоторое время сын будет слышать. Только всё это упирается в деньги. Сами мы не можем оплачивать такие операции. Кредит не дают уже. Хорошо, что нам помогают неравнодушные люди. Сейчас сыну открыли слуховой проход, через четыре месяца нужна вторая операция — формирование ушной раковины, — говорит Нургуль Кенжегалиева.

Родители Рахимжана просят всех неравнодушных граждан помочь им приблизиться к цели. На второй этап операции нужно собрать 5 000 000 тенге.

Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в: