В Астане задержан бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, передает Tengrinews.kz. Об этом редакции сообщил информированный источник. В полиции предоставили комментарий, не назвав имени задержанного.

По данным правоохранителей, в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой от телесных повреждений скончалась женщина.

"Подозреваемый задержан. Назначены соответствующие экспертизы. На месте работают следственно-оперативные группы ДП и УП района Есиль. Проводится расследование.

В соответствии со статьей 201 УПК "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования" предоставление иных сведений по данному уголовному делу не представляется возможным", - говорится в сообщении.

Также издание сообщает информацию о погибшей: Салтанат Нукенова родилась в Павлодаре в 1992 году, занималась астрологией. По информации ее окружения, за Куандыка Бишимбаева она вышла замуж осенью 2022 года. Женщина нередко публиковала совместные фото с супругом в соцсетях. Они познакомились, когда экс-министр обратился к ней за консультациями.

Куандык Бишимбаев был министром национальной экономики с мая по декабрь 2016 года. Был задержан Антикоррупционной службой в январе 2017 года.

Судебное разбирательство по делу бывшего министра длилось больше четырех месяцев. Вместе с Бишимбаевым в деле фигурировали еще 22 человека: бывшие сотрудники АО "Байтерек DEVELOPMENT", предприниматели и представители строительных компаний.