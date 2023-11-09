По данным «Казгидромета», 10 ноября ночью на севере и востоке ЗКО ожидается сильный дождь.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +7..+9 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +6..+8 градусов, ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.