Пограничники задержали подозреваемого в изнасиловании ребёнка, сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

Девятого ноября находящегося в розыске мужчину задержали в горной местности. Его подозревают «в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

— Седьмого ноября гражданин был объявлен в розыск. Задержанный по компетенции передан органам полиции для принятия процессуального решения, — говорится в сообщении.

Восьмого ноября полиция Сарканского района ориентировку. В ней говорилось, что мужчина разыскивается за совершение особо тяжкого преступления. Какого именно, не указывалось. Журналист Сандугаш Дуйсенова со ссылкой на источник , что это подозреваемый в педофилии и его жертвой стал 14-летний мальчик.