Авария произошла на подземном водозаборе в Уральске

Авария на подземном водозаборе произошла сегодня, девятого ноября, рассказал пресс-секретарь ТОО «Батыс су арнасы» Бауржан Гилажев. Подрядчики переключали водопровод на подземном водозаборе и повредили его.

— В связи с этим, возможно, понизят давление воды в городской системе водоснабжения. Бригада устраняет аварию. Авария произошла на скважинах подземного водозабора в Трекино. Оттуда вода поступает в город, — пояснил Гилажев.

На данный момент давление в городских сетях в норме.

Напомним, сегодня в акимате Уральска сообщили, что шесть новых скважин пробурили в Уральске.