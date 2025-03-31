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Социум

Уровень воды продолжает повышаться на реке Урал

По данным РГП «Казгидромет», уровень воды в Урале медленно прибывает. На 31 марта уровень воды в Уральске составляет 404 сантиметра, при опасном — 850 сантиметров
Кристина Кобина
Уровень воды продолжает повышаться на реке Урал

По данным РГП «Казгидромет», уровень воды в Урале медленно прибывает. Только за прошедшие сутки он поднялся на 5 сантиметров на гидропосту в посёлке Тайпак, на 7 сантиметров в посёлке Январцево, на 9 сантиметров в посёлке Жарсуат, на 11 сантиметров на гидропостах в посёлке Кушум и в Уральске.  На 31 марта уровень воды в Уральске составляет 404 сантиметра, при опасном — 850 сантиметров. За всё время подъема уровень воды в реке прибавился на 245 сантиметров. 

Уровень воды в Чагане наоборот идёт на спад. За прошедшие сутки на гидропосту в посёлке Чувашинское уровень опустился на 10 сантиметров и составил 564 сантиметра. 

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Также незначительный спад воды отмечается на реках: Деркул, Шынгырлау, Чижа, Куперанкаты, Большой Узень, Быковка, Оленты, Булдурты, Калдыгайты.

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