Уровень воды продолжает повышаться на реке Урал

По данным РГП «Казгидромет», уровень воды в Урале медленно прибывает. На 31 марта уровень воды в Уральске составляет 404 сантиметра, при опасном — 850 сантиметров

По данным РГП «Казгидромет», уровень воды в Урале медленно прибывает. Только за прошедшие сутки он поднялся на 5 сантиметров на гидропосту в посёлке Тайпак, на 7 сантиметров в посёлке Январцево, на 9 сантиметров в посёлке Жарсуат, на 11 сантиметров на гидропостах в посёлке Кушум и в Уральске. На 31 марта уровень воды в Уральске составляет 404 сантиметра, при опасном — 850 сантиметров. За всё время подъема уровень воды в реке прибавился на 245 сантиметров.

Уровень воды в Чагане наоборот идёт на спад. За прошедшие сутки на гидропосту в посёлке Чувашинское уровень опустился на 10 сантиметров и составил 564 сантиметра.

Также незначительный спад воды отмечается на реках: Деркул, Шынгырлау, Чижа, Куперанкаты, Большой Узень, Быковка, Оленты, Булдурты, Калдыгайты.