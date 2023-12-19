В Алматы камеры «Сергек» начнут фиксировать водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах, передаёт Polisia.kz.

По данным полиции, под колёсами авто в мегаполисе с начала года более 550 пешеходов. Свыше 470 — на пешеходных переходах. Поэтому в пилотном проекте в Алматы камеры начнут выявлять автовладельцев, которые не пропускают пешеходов. Протокол в отношении них составят по статье 600 КоАП РК «Непредоставление преимущества в движении пешеходам». Санкция предусматривает штраф в 10 МРП — 34 500 тенге.

— Если автомобиль проехал после пешехода, это не считается нарушением правил дорожного движения. Однако если водитель не уступил дорогу пешеходу и не остановился, ему будет выписан штраф. Также будет зафиксировано административное правонарушение, если как пешеход, так и транспортное средство находятся в одной зоне пересечения, — пояснили правоохранители.

Кроме того, система в пилотном режиме начнёт фиксировать и такое нарушение ПДД как непристёгнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров на переднем сиденье.

Ранее сообщалось, что камеры «Сергек» установили на дороге Медеу — Шымбулак. Ограничение скорости там составляет 40 километров в час.