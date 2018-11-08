Скриншот с видео Департамента полиции По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 8-летний ученик школы №17 вышел после занятий и не вернулся домой. - 7 ноября в 14.15 на пульт оператора «102» поступил звонок от женщины, которая сообщила о пропаже ребенка. Оперативно операторами «102» был ориентирован весь личный состав полиции Атырау, на поиски были привлечены участковые инспекторы, ювенальные инспекторы и сотрудники ДПС, в общей сложности 143 человека, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Мальчика удолось разыскать участковому инспектору Айдыну Каженову, который за максимально короткое время после поступления ориентировки обнаружил ребенка в микрорайоне Жумыскер. - Мальчик был один, он шел и сразу вызвал мое подозрение. По факту поступившей ориентировки я привел его в отдел полиции, где оказал ребенку помощь и психологическую поддержку до приезда родителей, - рассказал Айдын Каженов. Родители 8-летнего Алихана выражают благодарность участковому полиции, а также волонтерам, принимавшим участие в поиске пропавшего ребенка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ