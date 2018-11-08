Право аренды предприниматели выкупают на три года. Если по истечению этих лет участок не будет использоваться по целевому назначению, акимат будет вправе его отдать другому бизнесмену. Кроме того, после трех лет предприниматели могут выкупить данные участки по кадастровой стоимости, которая уже определена и в дальнейшем не изменится.

Также в городском акимате напомнили гражданам о том, что прежде чем участвовать в торгах, следует изучить выставленные участки, их местоположение, выехать на место и только после этого оплачивать гарантийный взнос. Так как, по словам руководителя отдела земельных отношений г.Уральск Армана БИСЕМБАЛИЕВА, были такие случаи, когда после проведения торгов покупатели отказывались от земельных участков, ссылаясь на то, что то или иное местоположение не подходит им.

Следует отметить, что для регистрации в качестве участника аукциона физическим лицам необходимо представить заявку на участие в аукционе, платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса и документ, удостоверяющий полномочия представителя. Юридическим лицам необходимо представить заявку на участие в аукционе, платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса, нерезиденты представляют легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки и документ, удостоверяющий полномочия представителя.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 7 ноября в здании акимата города Уральск состоялся очередной земельный аукцион. На участие в торгах было подано 44 заявок по 11 лотам. По итогам аукциона были проданы права аренды 11 земельных участков с минимальной ценой за лот более чем 122 тысяч тенге. Самый дорогой участок был продан за 11,5 млн тенге. Земельные участки предназначены для строительства и обслуживания объектов и для установки рекламных объектов коммерческого назначения.