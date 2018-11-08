Как рассказали в высшем аграрно-техническом колледже, обучение педагогов разделено на три этапа. Первый этап прошел с участием финских специалистов, на втором этапе, который реализуется в данный момент, используется дистанционный тренинг. На третьем этапе педагоги колледжа поедут в Финляндию. - В конце ноября будет установлено техническое оборудование. Из областного бюджета выделено 133 млн тенге на реализацию этого проекта. После обучения педагогов планируем обучать и студентов. Наш колледж – первый в области, где внедряются новые технологии образовательного процесса, - сообщил директор высшего аграрно-технического колледжа СерикМухамбеталиев. Новые технологии, которые носят название BuildingInformationModeling(BIM), направлены на модернизацию строительной отрасли. Ведь Казахстан с 2020 года перейдет на новые нормы в этой сфере. Информационные модели зданий и сооружений позволяют избежать ошибок при проектировании и учесть пожелания заказчика. - BIM-технологии позволяют создать трехмерную модель любого здания и сооружения в масштабе 1:1. Сейчас наши педагоги изучают новое программное обеспечение в сфере виртуального проектирования. Завершающим этапом станет поезда наших специалистов в Финляндию. Там мы примем участие в рабочих процессах по проектированию зданий и сооружений, - отметила заместитель директора высшего аграрно-технического колледжа Ляззат Рамазанова. Обучение студентов колледжа 3D-моделированию ожидается в 2019 году. Стоит отметить, что реализация проекта была начата после выставки «ЭКСПО-2017». На ней побывал аким ЗКО Алтай Кульгинов. Он заявил, что при возведении социальных и жилых объектов исполнительные органы зачастую сталкиваются с ошибками проектирования. - Их исправление очень затратно. Чтобы избежать подобного, в Финляндии используют 3D-проектирование. Заказчик до строительства изучает проектно-сметную документацию, на модели здания может оценить строительную конструкцию, внутренний интерьер помещения, вплоть до мелких деталей, - заявил он.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.