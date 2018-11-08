В Атырау прошел первый личный прием предпринимателей первого заместителя акима, проведенный в стенах палаты предпринимателей Атырауской области. О проведении мероприятия бизнесмены в городе и районах были оповещены через средства массовой информации, социальные сети и мессенджеры. На прием к Серику Шапкенову попали первые 10 откликнувшихся предпринимателей. Стоит отметить, что в этот раз бизнесмены больше длились своими идеями по улучшению региона, нежели говорили о проблемах. К примеру, предприниматель Талгат Рамазанов готов открыть в остановочных павильонах города мини-кафе, если ему окажут поддержку местные власти. - Я разработал проект по созданию при остановочных павильонах мини-кафе. Они были бы оснащены бесплатным интернетом и туалетом. Зимой здесь люди могут согреться, а летом охладиться, пока ждут автобус. Думаю, население примет на ура такое новшество, - считает предприниматель. По всем прозвучавшим предложениям первый заместитель акима области Серик Шапкенов дал поручения отвественным органам предусмотреть возможности для их реализации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК