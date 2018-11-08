– Особый характер двустороннего партнерства подтверждается динамикой и содержанием встреч на высшем уровне, позволяющим говорить о налаженном и плодотворном контакте руководителей наших государств. Президент нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда подчеркивает, что Россия была, есть и будет нашим главным стратегическим партнером,добрым соседом, с которым нас связывает многовековая дружба, –подчеркнул аким ЗКО Алтай Кульгинов. Как отметил аким области, в прошлом году товарооборот между ЗКО и регионами Российской Федерации составил свыше 600 млн долларов США. За 8 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот составил 420 млн долларов США, показатели выросли на 15,8 %. На встрече аким ЗКО рассказал о развитии экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона. В Западно-Казахстанской области активно работают 86 филиалов зарубежных фирм, 238 совместных предприятий с международными инвесторами, большинство которых из Российской Федерации. - Глава государства уделяет огромное внимание развитию транспортно-логистической инфраструктуры. В целях повышения деловой активности в области будетреконструировано здание аэропорта. Уже открыты регулярные прямые рейсы в разные города и страны, в том числе в Москву и во Франкфурт. Завершается строительство дороги Уральск-Саратов, при этом на границе будет построена 8-полосная дорога. Продолжается строительство дороги от Уральска до южных регионов РФ. Также в следующем году начнется ремонт дорожного полотна до границы с Оренбургской областью, – сказал Алтай Кульгинов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.